Peneira para jovens jogadores de futebol será realizada em Guaratuba

O Barra Futebol Clube, de Balneário Camboriú, se destaca em seus trabalhos na base. Atualmente o clube está preparando uma peneira para atletas jovens com menos de 17 anos, no dia 12 de novembro, em Guaratuba.

Os jovens estão avaliados em categorias: sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Todos os interessados precisam aparecer no estádio Acir Braga com o documento de identidade a partir das 9h do dia 12 de novembro. Os atletas devem levar seus materiais esportivos.

Para jovens atletas guaratubanos esta peneira com o Barra, pode ser uma grande oportunidade. Em 2022 o time do Barra, fundado em 2013, participa do Campeonato Catarinense da Série A.

Recentemente, o time foi certificado como clube formador da Confederação Brasileira de Futebol. Para formar os atletas, o clube investiu no centro de treinamento com gramado sintético, alojamento para 80 atletas e equipes sub-20, sub-17 e sub-15.

É preciso notar que desde de 2020, o Barra é parceiro do Hoffenheim, da Alemanha, na busca por jogadores de potencial para o clube alemão.

Há algum tempo já que o Hoffenheim olha atentamente para o futebol brasileiro. Desde 2011, o clube foi o trampolim na Europa para jogadores como Joelinton e Roberto. Mas claro, nem sempre dá certo e por isso há nomes que não deram o retorno da mesma qualidade. Podemos mencionar só os casos do zagueiro Lucas Ribeiro, do meia Bruno Nazário e do atacante Felipe Pires.

Agora, o time avança melhor no processo de formação de talentos no Brasil levando um projeto que está alienando engajamento social em comunidades locais e intercâmbio de profissionais.

Agora, a missão do Barra é aumentar os intercâmbios com o clube alemão, Hoffenheim, em diversas áreas: treinos para atletas talentosos, preparação de goleiros, análise de desempenho, trabalho pedagógico e psicológico.

Os atletas de destaque nas categorias de base serão escolhidos para viajar à Alemanha para avaliações futuras.