Após denúncia no 181, homem é preso com palmito ilegal em Guaratuba

Fotos: Sesp / Divulgação

Uma denúncia anônima registrada no Disque-Denúncia 181 deu início a uma investigação sobre extração ilegal de palmito em Guaratuba. Mais de 352 cabeças de palmito foram apreendidas durante diligências do Batalhão de Polícia Ambiental) na quinta-feira (3).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após receber denúncia pelo 181, a equipe da Rotam, com apoio da Agência de Inteligência Local (ALI), abordou um veículo que transportava ilegalmente as cabeças de palmito. Em seguida, a equipe se dirigiu a uma área de mata nativa localizada na Baía de Guaratuba, onde foi confirmada a extração ilegal de palmito juçara, espécie ameaçada de extinção.

No local, foi aplicado Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 105,6 mil e o suspeito foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à autoridade competente, assim como o veículo e a carga irregular, que foram apreendidos.

OPERAÇÕES – Diversas operações estão previstas para novembro sob comando do Batalhão de Polícia Ambiental, integradas com o Disque-Denúncia 181, promovendo ciclos de fiscalizações de maneira constante em diferentes regiões do Estado. Cabe ressaltar a importância da participação do cidadão por meio das denúncias no 181, que subsidiam as fiscalizações ambientais.

COMO DENUNCIAR – O contato com as forças policiais pode ser feito por telefone, discando 181. A ligação é gratuita. Também é possível registrar a denúncia pela internet, onde deve ser preenchido um formulário com as informações sobre o crime. Tanto pelo telefone quanto pela internet, é possível manter o anonimato.