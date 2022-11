Ilha do Mel terá grande evento náutico neste final de semana

Fotos: Divulgação

A praia de Nova Brasília, na Ilha do Mel, vai receber neste final de semana (sábado, 12 e domingo, 13), o Lobafest com diversas atividades. De acordo com os organizadores, é o maior evento náutico do sul do país.

Entre as atrações estão o Rally Náutico (rota de regularidade de jet ski melhor precisão), Pesca Esportiva (quem pesca o maior peixe) e a tão esperada Caça ao Tesouro, que acontece já a 8 anos (atividade lúdica com enigmas para encontrar um tesouro).

“O evento é de cunho náutico, esportivo, cultural, turístico e entretenimental, proporcionando novas amizades, trocas de experiências, geração de renda, valorização do Litoral e educação ambiental”, diz Giselle Furtado, empresária e idealizadora do Lobafest. “A expectativa dessa edição é reunir cerca de 800 participantes”.

Coleta de lixo e atividades lúdicas para as crianças nativas da ilha também são ações previstas no evento.

O objetivo de Giselle Furtado é tornar o Lobafest um evento itinerante. “Além da edição já confirmada em Guaratuba para fevereiro de 2023, o Lobafest terá sua primeira versão internacional em abril. As competições ocorrerão no Lago Itaipu, entre Brasil e Paraguai”.

CRONOGRAMA:



Rally Náutico:

Data: Sábado, 12/11

Concentração: 10h em frente à Nova Brasília (passagem do briefing)

Largada: 11h01

Término: 13h

Premiação: 15h

Pesca Esportiva:

Data: Domingo, 13/11

Largada: 7h em frente à Nova Brasília

Término: 14h

Premiação: 15h

Caça ao Tesouro:

Data: Domingo, 13/11

Concentração: 10h30 em frente à Nova Brasília (passagem do briefing)

Largada: 11h

Retirada dos produtos na Tenda dos Tesouros: a partir das 15h

Qualquer pessoa, tendo ou não equipamento aquático, poderá participar. Basta apenas chegar na Ilha do Mel com o transporte das barcas ou taxi náutico.

Show com a dupla Funk Pero No Mucho e DJ Fefo:

Data: Domingo, 13/11

Horário: a partir das 14h

Local: em frente à Nova Brasília

100% livre para todos

INSCRIÇÕES – Os interessados devem se inscrever até dia 10 de novembro pelo link https://forms.gle/qaLATcsm3mor5esT6 ou entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99237-8899. O valor do Rally Náutico é de R$ 100,00 por jet ski, R$ 60,00 para Pesca Esportiva e R$ 60,00 para participar do Caça ao Tesouro (com direito a abadá para os primeiros 180 inscritos).

Os competidores receberão o regulamento com normas de participação e poderão retirar no dia do evento um cupom para concorrer a brinde.

A população que não irá competir poderá participar do encontro náutico gratuitamente, basta preencher o formulário (link mencionado acima) para registrar a presença.

PREMIAÇÃO – A entrega de troféus e medalhas ocorre para o primeiro, segundo e terceiro lugar do Rally e Pesca. Para o Caça ao Tesouro serão oferecidos produtos náuticos e acessórios de valor para quem desvendar as pistas.