DNIT só deve liberar BR 227 do risco de desmoronamento em dezembro

Pedras já foram retiradas, mas o risco de deslizamentos continua (fotos: DER)

Quem trafega pela BR-277 entre Curitiba e o Litoral está tendo de enfrentar lentidão na altura do Km 42, perto do Viaduto dos Padres, Serra do Mar. Isto desde o dia 14 de outubro, quando teve um deslizamento de pedras sobre a rodovia.

No trecho, de quase um quilômetro, apenas uma pista está livre e os veículos ficam retidos em um sentido enquanto o outro trafega. As filas são constantes, inclusive com caminhões que transportam mercadorias para o Porto de Paranaguá.

Na semana passada o governo federal, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (o DNIT), finalmente informou a previsão da volta à normalidade. Mas isso só deve acontecer ao final da primeira quinzena de dezembro.

Enquanto isso, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER) afirmou que acompanha a situação, disponibilizando veículos e sinalização de emergência no local.

Menos de um ano depois da entrega da rodovia pela antiga concessionária, a falta de uma manutenção já deixa suas marcas na pista e no entorno. A pedra gigante que caiu na rodovia em um dia e forte chuva, quase causou uma tragédia. Um caminhão que vinha descendo a serra foi atingido por pedaços menores e apenas teve estragos leves. A rodovia ficou dois dias parada.

Isso aconteceu depois que encerrou a manutenção permanente que vinha sendo feita pela concessionária, mas que antes disso, por décadas era feita pelo governo federal. Acabou o contrato do pedágio de 24 anos e o governo não planejou como continuar a manutenção.