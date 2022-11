Guaratuba recebe Mutirão de Serviços para Pessoas com Deficiência

A Secretaria de Estado a Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), realizará na terça-feira (8), um Mutirão de Serviços aos PCDs (Pessoas com Deficiência), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba.

“O Governo do Paraná é um governo municipalista, sempre atento às demandas das cidades de todas as regiões do estado. É de extrema importância levar esses serviços de proteção e promoção de direitos para a população PCD, que sempre pode contar com o apoio do governo”, disse o secretário Rogério Carboni.

Durante o dia, das 9h30 às 16h30, os técnicos do Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência atenderão as famílias para orientar sobre os direitos das pessoas com deficiência, além de emitir o Passe Livre Intermunicipal e da Carteira do Autista (CIPTEA).

“Os mutirões têm dado um ótimo resultado pois proporcionam às pessoas sem acesso a computadores e internet fazerem o escaneamento dos documentos, entrar nos sites para a emissão de documentos e tantos outros serviços”, disse o chefe do Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência da Sejuf, Felipe Braga Côrtes.

“Além disso, os servidores poderão auxiliar as pessoas na obtenção da carteira para aqueles que têm Transtorno do Espectro Autista”. destacou Felipe. A Carteira do Autista garante a prioridade no atendimento em serviços públicos, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, e também privados, como farmácias, supermercados, bancos e outros estabelecimentos comerciais.

Mutirão de Serviços para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Local: Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba

Endereço: Rua Cap. João Pedro, 283, Centro – Guaratuba

Horário: 9h30 até 16h30

Confira os documentos necessários:

Para a emissão do Passe Livre Interestadual

Requerimento de Passe Livre Intermunicipal.

Ficha da avaliação socioeconômica.

Laudo médico de avaliação fornecido por profissional habilitado no SUS – com CID 10 da patologia.

Uma foto 3×4 (recente e sem danos).

Cópia da carteira de identidade (RG).

Cópia do cadastro de pessoa física (CPF).

Cópia do comprovante de residência.

Comprovante de rendimentos de todos os membros do núcleo familiar.

Documentos dos acompanhantes.

Cópia da carteira de identidade (RG) de até três pessoas, maiores de 18 anos, quando houver prescrição médica da necessidade de acompanhante.

Para a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)

Documento RG, CPF do autista.

Documento RG, CPF do responsável.

Fotografia do autista digitalizada, e deve ser a mais recente possível. Serão aceitas apenas fotos nas proporções usadas para documentos e com boa resolução para impressão.

Laudo Médico digitalizado. O laudo deve conter os dados do paciente, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID) e assinatura e carimbo de identificação com CRM do médico responsável.

Exame de tipo sanguíneo digitalizado, que pode constar em qualquer documento emitido por órgão público de Saúde, como carteira de vacina.