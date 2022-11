Matinhos recebe etapa do Sul Brasileiro de Bodyboarding

A 2ª etapa do Sul Brasileiro de Bodyboarding acontece no próximo final de semana (sábado, 12, e domingo,13) na Praia Brava de Matinhos.

Cerca de 120 atletas do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul participam da competição que conta com as categorias profissional, master e open, masculino e feminino.

O evento tem início às 7h da manhã com a cerimônia de abertura e vai até as 18h de domingo.

Alguns atletas confirmados são a atual líder da Pro Júnior do Circuito Mundial Isabelli Nunes, o vice-campeão brasileiro 2021 Sub18 Roger Fusculin e a atual Top 4 no Brasileiro, Francis Aoto.

“Será a oportunidade para os atletas paranaenses mostrarem o alto nível de competitividade em que estão atualmente. Fico realmente feliz e realizado em trazer para a minha cidade um evento desse porte”, diz Sanderson Trevisan, diretor da Oceam e organizador da etapa.

As inscrições devem ser realizadas via WhatsApp no número (41) 99705-2282 e as vagas são limitadas. O prazo máximo para a inscrição se encerra nesta quarta-feira (9) ou antes com o preenchimento das vagas disponíveis.

2ª Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Bodyboarding 2022

Organização: Oceam (Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos)

Realização: Federação Paranaense de Bodyboarding

Supervisão: Confederação Brasileira de Bodyboarding