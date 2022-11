Mesa Diretora da Assembleia reafirma necessidade de defesa da democracia

Foto: Orlando Kissner/Alep

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), e o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), reafirmaram nesta segunda-feira (7) o compromisso do Legislativo paranaense com a democracia brasileira. Para os parlamentares, é necessário respeitar o resultado das eleições, além de se promover uma defesa do estado democrático de direito. Segundo os deputados, estes serão instrumentos para a pacificação do Brasil. Eles se posicionaram ainda contra atos antidemocráticos que ocorrem pelo País.

O deputado Ademar Traiano lembrou a necessidade da união dos parlamentares em defesa das eleições, dos resultados das urnas e do processo democrático. “O que está em jogo é segurança jurídica de nossa democracia. O parlamento é o ponto de equilíbrio da democracia, onde ocorre o nascimento das leis e todos os segmentos da sociedade estão representados. Entendo que é chegado o momento de termos a grandeza de trabalharmos na pacificação deste País, entendendo o resultado das eleições. Quem viveu em uma ditadura tem a compreensão sobre a excelência da democracia”, disse o presidente da Assembleia.

Traiano demostrou ainda preocupação com os movimentos antidemocráticos que ocorrem no País. Ele afirmou ser preciso respeitar os resultados das eleições. “É chegado o momento de juntarmos forças para entender que o que está em jogo é vida dos brasileiros. Precisamos dar a possibilidade de que os eleitos façam um bom governo. Preocupa-nos os movimentos que estão acontecendo e que geram dúvidas sobre o resultado das eleições. Temos de sepultar isso. O processo eleitoral acabou. As urnas espelharam a vontade da população. É chegado o momento de construir um novo Brasil”.

O deputado Romanelli concordou e reafirmou a necessidade de defesa ao estado democrático de direito. “A fala do presidente é a fala do parlamento, da instituição e da defesa do estado democrático de direito. É a fala de todos os que têm a reponsabilidade de representar o povo. Sabemos que participamos de uma eleição onde o processo democrático foi respeitado. Não existe regime melhor que a democracia. Quando restabelecemos a democracia após a ditadura militar, reestabelecemos o melhor que o País tem. Democracia é respeitar as regras do jogo democrático. Os eleitos já foram declarados pela Justiça”, afirmou o primeiro secretário da Assembleia.