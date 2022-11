Pontal do Paraná realiza pesquisa sobre transporte coletivo

A Prefeitura de Pontal do Paraná está realizando uma pesquisa sobre o transporte público coletivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano, as informações vão subsidiar o novo Plano Municipal de Transporte.

As opiniões começaram a ser coletadas nesta segunda-feira (7). Os pesquisadores estão identificados com coletes e crachás e irão abordar cidadãos até esta sexta-feira (11). A resposta ao questionário leva cerca de 5 minutos.

“A pesquisa é de grande importância para o planejamento das linhas, por permitir identificar quais são os trechos com maior fluxo e quais são as variações de sua utilização ao longo do trajeto”, informa a secretaria. “A partir dessas informações, será possível resolver problemas e melhorar o transporte coletivo em Pontal do Paraná”.