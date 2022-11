Morretes tem Feira de Sementes Crioulas e Seminário sobre Direitos da Natureza

Acontece nesta semana, em Morretes, a Feira de Sementes Crioulas e Mudas Naturais do Litoral. Será no sábado e domingo (12 e 13), na Praça Rocha Pombo, Centro. Terá bancas com produtos da agricultura familiar, dos povos indígenas e quilombolas, além de oficinas e rodas de conversa.

Sementes crioulas são variedades locais que são utilizadas e guardadas por agricultores durante um longo período de tempo. Diferentemente das sementes usadas na agricultura moderna, a semente crioula não passou por nenhuma modificação genética por meio da interferência humana. Por serem adaptadas aos locais, elas são mais resistentes e menos dependentes de insumos externos e até de agrotóxicos. A feira também terá troca de mudas nativas.

Harmonia com a Natureza

Além da feira, no sábado, dia 12, às 16, na Praça, haverá um seminário sobre os Direitos da Natureza e a aplicação do programa Harmonia com a Natureza, a ONU, na região, tendo como subtema “A harmonia para as interrelações povos, território, sementes”.

O seminário será com Maude Nancy Joslin-Motta, advogada ambientalista e professora universitária, além de Vanessa Hasson, advogada da Terra, doutora em Direitos da Natureza e especialista no programa da ONU.

O seminário dará subsídios à comunidade para incluir a pauta dos Direitos da Natureza no Plano Diretor de Morretes e de outras cidades do Litoral, que está sendo revisados. E também nas leis orgânicas municipais. Para isso, os organizadores informam que serão convidados os vereadores das sete cidades da região.

Confira a programação e faça a inscrição (são gratuitas e muitas acontecem simultaneamente): https://linktr.ee/feirasementescrioulas

Meliponicultura em Sistemas Agroflorestais- 12/11 (sábado) às 14h

Camponesas sábias das sementes – 12/11 (sábado) às 14h

Plantas e a medicina dos aromas -12/11 (sábado) às 14h30

Passeio em Sistemas Agroflorestais – 12/11 sábado às 14h30

Sistema Agroflorestal -13/11 (domingo) – às 9h

Produção de mudas – 13/11 (domingo) às 9h30

Produção de macarrão com fubá – 13/11 (domingo) às 9h30

Cogumelos comestíveis – 13/11 (domingo) às 10h

Quintais produtivos 13/11 (domingo) às 10h

Banana e seus usos- 13/11 (domingo) às 10h30