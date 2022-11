Encerra nesta quarta-feira o prazo de inscrição do concurso do Prato Típico de Guaratuba

Nesta quarta-feira (9) é o último dia de inscrição do concurso gastronômico que irá escolher o Prato Típico oficial de Guaratuba. Idealizado pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, o concurso tem como objetivo instituir um prato típico oficial que seja referência gastronômica do município, que faça uso de produtos locais da pesca e da agricultura, e que possa ser encontrado em todos os restaurantes, lanchonetes, hotéis e quiosques de Guaratuba. O concurso conta com a parceria do Sistema Fecomércio, Senac e Sesc.

As inscrições podem ser realizadas pelo Portal da Prefeitura de Guaratuba http://portal.guaratuba.pr.gov.br/concursopratotipico/ ou presencialmente na Secretaria da Cultura e do Turismo, Casarão Marcílio Dias (Espaço Litoral).

A final acontecerá no Iate Clube de Guaratuba com um dia de pré-preparo e a finalíssima no 24 de novembro. As preparações culinárias serão avaliadas por 07 (sete) jurados, Comissão Técnica e Cultural, composto por representantes do SENAC Paraná, representantes da Prefeitura de Guaratuba e um representante renomado da Gastronomia.

PODEM PARTICIPAR:

Pessoa Física ou Jurídica (restaurantes, lanchonetes e hoteis) com indicação de representante no caso do último. Moradores ou trabalhadores de Guaratuba: Apresentar a cópia do comprovante de residência de Guaratuba ou carteira de trabalho em comércio de Guaratuba (item obrigatório para o representante também).

Na inscrição deve-se anexar um descritivo da receita e também um breve texto sobre a receita, contando o porquê o prato deve representar a cidade, pode ser contextualização histórica, cultural, familiar, etc.

INSCRIÇÃO DA RECEITA

Obrigatoriedades: No mínimo, um tipo de frutos do mar oriundo da região de Guaratuba, dentre os que seguem: ostra nativa, camarão 7 barbas, marisco bacucu, peixes Parati, Pescada bembeca, Caratinga, Cavala.

No mínimo, um tipo de acompanhamento utilizando produto oriundo da agricultura de Guaratuba, sendo: banana e derivados, mandioca e derivados, pupunha, maracujá e mel.

Está proibida a utilização das técnicas: fritura rasa e fritura por imersão na proteína escolhida como elemento principal do prato. (Ex: milanesa, doré, romana).

PREMIAÇÃO

1º Lugar – Receita vencedora será instituída como Prato Típico de Guaratuba. Ganhará uma vaga no curso Técnico em Gastronomia do Senac Caiobá, com período de 18 meses. Também troféu e certificado.

2ª Lugar – Uma vaga no curso “Cozinheiro” ou “Confeiteiro” no Senac Caiobá. Também troféu e certificado;

3ª Lugar – Uma vaga em curso de livre escolha, de curta duração, no Senac Caiobá. Também troféu e certificado.

Mais informações no edital do regulamento em: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/concursopratotipico/