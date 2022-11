Como organizar um clube de leitura infantil na escola?

Saiba como criar um grupo para incentivar a leitura dos mais jovens!

Foto: Divulgação

Atualmente, é fundamental que as escolas tenham mecanismos que façam sentido para jovens e crianças, no que diz respeito ao acesso à cultura e à informação. Além disso, é necessário fazer com que eles assimilem conhecimento que potencialize o engajamento com as atividades realizadas em sala de aula.

Em meio a esse cenário, a formação de um clube de leitura infantil é uma proposta fundamental para cumprir esse objetivo. Um clube de leitura infantil permite criar sinergia entre família e a escola, para viabilizar o acesso a obras literárias de alto nível para aguçar o senso crítico e a criatividade dos pequenos.

Mas como estruturar um grupo com esse formato? Confira na sequência algumas formas de criar esses clubes!

Defina uma faixa etária

É importante delimitar um limite de idade para os participantes do clube. Nesse caso, a dica é avaliar qual o momento da vida escolar para realizar a atividade conquistando resultados positivos, no que diz respeito à inserção das crianças e jovens no ambiente literário.

Essa avaliação precisa ser realizada, não só do ponto de vista intelectual, mas também do processo de socialização que o clube possibilita.

Estabeleça um limite para o número de participantes

Além da faixa-etária, ter atenção com a quantidade de pessoas que participarão do grupo é essencial. Um grupo pequeno pode proporcionar a promoção de debates sobre os temas abordados nas obras.

Embora os grupos menores possam resultar em debates de pouca duração, aumentar o número de participantes pode inviabilizar o aprofundamento em debates importantes.

Escolha um local adequado

O lugar para realização do clube é essencial para que o processo de aprendizado seja agradável. Nesse contexto, fica a dica: escolher um lugar sugestivo – como uma biblioteca – é um atrativo a mais para explorar o universo dos livros.

Saiba como escolher os livros

O livro a ser selecionado para leitura deve ser previamente acordado com a coordenação da escola, levando em consideração os anseios e o grau de aprendizado dos alunos.

Sendo assim, o livro precisa ser um instrumento que dialogue com a etapa de vida na qual se encontram os alunos, para não desestimular a participação deles. Vale ressaltar que é possível utilizar livros físicos e digitais nesse processo.

Eleja um mediador para o clube da leitura

A presença de um mediador é importante para estruturar o debate e levantar questões importantes, além de organizar momentos de fala de cada um.

Além disso, a participação do mediador é importante para mostrar que ele integra aquele grupo, não só como um disciplinador, mas também como um leitor.