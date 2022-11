TCP abre inscrições para seu programa de estágio

Maior empresa empregadora do litoral do Paraná está com vagas abertas nas áreas de comercial, financeiro, manutenção, operações, recursos humanos, saúde e segurança do trabalho.

Os universitários têm até o dia 15 de novembro para se inscreverem no Programa de Estágio TCP 2022. Este ano, os estagiários terão contato com as áreas de comercial, financeiro, manutenção, operações, recursos humanos, saúde e segurança do trabalho. As vagas são para Curitiba e Paranaguá.

A gerente de RH, Thais Marques, reforça que “a TCP é a maior empregadora do litoral do Paraná e o programa busca atrair os jovens talentos, principalmente de Paranaguá, para a empresa. Sempre procuramos aliar a teoria com a prática, desenvolvendo hard e softskills”.

A inscrição deve ser feita pelo site Gupy (//lnkd.in/dVTVKiAa), clicando na aba “candidatar-se a vaga”. O estudante vai fazer o login e depois responder as questões da pesquisa. Após a inscrição, o RH fará uma seleção dos candidatos. Os aprovados terão um painel com os gestores e troca de conhecimento.

Há 10 anos a TCP iniciou o programa, que busca atrair os jovens talentos para a empresa. Segundo Marques, o terminal trabalha com o compromisso de aprendizagem com o estagiário durante a condução de um projeto importante para a companhia e no desenvolvimento de lideranças no período de participação do universitário.

“Ao longo da história da TCP, 7 estagiários alcançaram a liderança em supervisão, 12 tornaram-se coordenadores e 04 chegaram ao cargo de gerência. Só em 2021, 14 estagiários foram efetivados. Nosso objetivo é estimular o crescimento dos jovens na empresa e impulsionar os grandes profissionais do mercado”, enfatiza Marques. Atualmente, a TCP conta com 1.300 colaboradores, que atuam nas cidades de Curitiba, Ortigueira e Paranaguá.

Sobre a TCP

A TCP é considerada o maior terminal de contêineres da América do Sul. A empresa atua na logística fornecendo soluções completas para importadores e exportadores. Desde março de 2018, a TCP integra o portfólio da China Merchants Port Holding Company (CMPort), o maior e mais competitivo desenvolvedor, investidor e operador de portos públicos da China.