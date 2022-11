Auto Posto Rio Iguaçu Ltda, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT, a Licença de Operação, com validade de 19/09/2014, para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, a ser instalado na Av. Visconde do Rio Branco, n° 220, Coroados, no munícipio de Guaratuba/PR.