Árvore de Crochê de Guaratuba estreia neste sábado

A Árvore de Natal confeccionada pelas “Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba” estreia neste sábado (12), às 20h, no Terminal Turístico, ao lado da Praça dos Namorados.

Este é o terceiro ano consecutivo da árvore de crochê criada pela comunidade. No primeiro ano ela foi feita toda em quadrados de crochê coloridos, já no segundo ano ela foi confeccionada em crochê branco com laços vermelhos.

Esse ano ainda é surpresa, mas podemos adiantar que são ao todo 28 km de fios que ponto a ponto dão forma à árvore e às 150 flores (1.400 pétalas vermelhas, 600 folhas verdes).

Posteriormente, os crochês da árvore de natal virarão cobertores de bebês que serão doados para o Hospital Municipal de Guaratuba. As flores também serão desmanchadas para reaproveitamento do fio para os cobertores.

São 25 mulheres que se dedicam desde o início de setembro para confeccionar esse presente de Natal para a cidade. O material para confecção do crochê é comprado por elas e doado por colaboradores.

O grupo existe há 8 anos, e é composto de mulheres de 40 a 84 anos. Começou no bairro Nereidas, mas hoje tem integrantes que moram no Mirim, Centro, Brejatuba, Figueira, Eliane, Vila Esperança, Cohapar e Coroados.

Todas fazem artesanato: crochê, tricô, bordados, macramê, pintura, escultura, entalhe em madeira, conchas etc.