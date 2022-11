A Prefeitura de Guaratuba autoriza aumento de 52,5% na passagem de ônibus

A passagem do ônibus da empresa Oceânica Sul em Guaratuba subiu de R$ 4,00 para R$ 6,10. O aumento de 52,5% entrou em vigor nesta quarta-feira (9).

De acordo com o site G1, a prefeitura informou que o aumento foi influenciado pela queda do número de usuários do transporte coletivo e pelo aumento do preço do diesel.

A tarifa havia sido aumentada em fevereiro de 2020, no início da pandemia da covid-19. Nos meses seguintes, a Oceânica Sul contou com subsídios da prefeitura para compensar a queda de passageiros.

Projeto de lei aprovado pelos vereadores autorizou a concessão de R$ 412 entre de março de 2020 a fevereiro de 2021 e até R$ 35 mil por mês de março a dezembro de 2021.

Além disso, a Oceânica Sul recebe recursos públicos do passe escolar para o transporte de estudantes da rede estadual de ensino que antes utilizavam os ônibus do transporte escolar. O Correio procurou a empresa para explicar o aumento.