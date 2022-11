Moradores do Eliana e Nereidas fazem  2º passeio ciclístico

A Associação dos Moradores dos Bairros Eliana e Nereidas (Amben) promove, neste sábado (12), seu 2º Passeio Ciclístico.

A concentração será a partir das 14h, no estacionamento do Bavaresco, na Avenida Paraná. No local, haverá distribuição e sorteio de brindes, orientação sobre o trânsito e incentivo à prática do ciclismo. A saída está programada para as 15h.

Os interessados em participar devem fazer inscrição em um formulário on-line – ver link abaixo.

Quem puder, recomenda-se que faça a doação de 1 kg alimento não perecível e leve produtos recicláveis como tampas plásticas, lacres de alumínio e caixas de leite. Também podem trazer lâmpadas e pilhas para o descarte correto.

Faça sua inscrição aqui.