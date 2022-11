Polícia Costeira estoura laboratório de refino de cocaína

Fotos: PMPR/9º BPM

Um laboratório de refino de cocaína foi descoberto na Ilha de Valadares, em Paranaguá, por policiais militares que participam da Operação Albatroz, na tarde desta sexta-feira (11).

No local, foram apreendidos 4,3 quilos de cocaína, embalagens, produtos químicos e equipamentos industriais.

Tudo começou às 17h, quando, após receberem informações da Agência Local de Inteligência (ALI) da Polícia Militar, de que uma barbearia localizada na Travessa Dois estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Policiais militares da Patrulha Costeira seguiram de lancha até a região, a fim de averiguar a denúncia e identificar o imóvel e os envolvidos.

No local, após desembarcar nas margens do rio Itiberê e caminhar até a barbearia, a guarnição se deparou com um homem, identificado como o alvo da denúncia, que, ao perceber a presença da polícia, fugiu correndo por uma beco. Outro suspeito, que também havia sido observado pela equipe de inteligência, ao notar a fuga do comparsa, conseguiu correr pela porta dos fundos do imóvel levando consigo uma arma de fogo. Os dois não foram encontrados.

Os policiais, então, entraram na barbearia e uma casa vizinha, onde, durante localizaram e apreenderam uma prensa hidráulica, liquidificadores, formas, embalagens e produtos químicos utilizados para o enfardamento e o refino de cocaína. Ao todo, havia 4,330 kg de droga.

Equipes da Polícia Civil (Cope) e da Polícia Federal (Nepom) também estiveram no imóvel, a fim de realizar exames periciais para a adequada identificação dos produtos e dos suspeitos que conseguiram fugir. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá.

A Operação Albatroz foi iniciada no Paraná na última quinta-feira (10). O objetivo é o combate ao crime organizado nas fronteiras marítimas. É coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com as polícias federais e estaduais.