Jovem atleta de Campo Mourão morre afogado em Guaratuba

Um jovem morador de Campo Mourão que participava da Copa Litoral de Futsal de Menores morreu afogado nesta segunda-feira (14), em Guaratuba.

Nicolas Gabriel Alves da Silva, 16 anos, e outra pessoa entraram no mar, por volta das 8h, entre a Praia Central e a Praia das Volta das Canoas, e ambos foram puxados por uma corrente de retorno. Um guarda-vidas civil conseguiu retirar um deles, mas Nicolas havia desaparecido.

O Corpo de Bombeiros fez buscas com jet skis e mergulhadores, com apoio do helicóptero da Polícia Militar.

Por volta das 13h30, a cerca de 600 metros dali, na Praia dos Magistrados, uma banhista esbarrou no corpo de Nicolas. Ela pediu ajuda para outras pessoas, que retiraram o corpo e chamaram os bombeiros.

A morte foi lamentada em publicação da Associação Esportiva Guaratuba.