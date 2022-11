Duas moradoras de Guaratuba morrem por causa de acidente na SC-417

Tatiana Hirota Tanaka, nutricionista da Prefeitura de Guaratuba, de 45 anos, e sua mãe, Mika Hirota Tanaka, de 75 anos, morreram nesta terça-feira (15), em decorrência de um acidente na SC-417, a Estrada de Garuva.

Elas retornavam de um passeio em Bombinhas (SC) junto com a filha de Tatiane Hirota, de 6 anos, e mais a condutora do veículo Renault Duster.

A servidora de Guaratuba morreu no acidente. A mãe, junto com a neta, foi encaminhada para o Hospital Municipal São José, em Joinville, e não resistiu. A motorista, com ferimentos leves, foi levada para o Pronto Socorro de Guaratuba. A criança continua internada em Joinville.

O acidente aconteceu por volta das 17h15, na altura da localidade de Mina Velha, quase na divisa com o Paraná, em Guaratuba.