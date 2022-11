IFPR Paranaguá tem evento sobre vozes negras no litoral paranaense

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena do IFPR Paranaguá realiza a partir de hoje, o evento” Escrevivências: vozes negras no litoral paranaense”.

Agora pela manhã, das 08h30 às 10h, terá uma Aula Aberta com o professor Lauri dos Santos sobre as conexões entre as histórias da África e da América.

Das 10h às 12h haverá uma roda de conversa sobre como identificar e punir a discriminação racial no Brasil.

Hoje e amanhã (quarta e quinta), haverá aulas, debates, palestras, apresentação de filmes e mostra de livros de autores africanos, afro-brasileiros e afro-americanos.

No dia 25, o novembro negro no IFPR Paranaguá encerra com uma Roda de Conversa com Carol Dartora (veradora de Curitiba e deputada federal eleita)

Confira a programação completa abaixo: