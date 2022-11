Estudantes de Pontal do Paraná tomam posse como vereadores mirins

11 alunos do Colégio Estadual Hélio Antônio de Souza tomaram posse na semana passada como vereadores mirins de Pontal do Paraná.

O Projeto Parlamento Jovem é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) em parceria com escolas e câmaras municipais. Ela é destinada a estudantes do ensino fundamental e médio. O objetivo é trazer para as escolas a aprendizagem prática sobre como funciona o legislativo: como se aprova uma lei e a atuação dos vereadores.

Os vereadores mirins de Ponta, foram eleitos ao final de um longo processo, interrompido durante as eleições nos estados e no país.

O projeto teve início em abril deste ano. As convenções partidárias aconteceram no mês de maio e em 23 de junho houve a eleição, com a participação de 535 alunos votantes e o uso da urna eletrônica emprestada pela Justiça Eleitoral e com os estudantes como mesários.

A diplomação foi na sede do TRE, em Curitiba, e a posse no Colégio, na quinta-feira passada, dia 11. Veja quem são os eleitos:

1 – Rafael Sander – 8º A.

2 – Letícia Danielle Ruaro – 1º B.

3 – Amaury Cezar – 7º A.

4 – João Vitor – 3º B.

5 – Kauã Santos – 9º A.

6 – Narah Luz Oliveira 7º C.

7 – Marco Hernandes – 6º B.

8 – Hellen Cristina 2º A.

9 – Leonardo Alves Scussel – 8º C.

10 – Gabriela Ribeiro – 7º A.

11 – Leonardo Buss Gasparoto – 1º C.

Os vereadores mirins podem apresentar, em sessão plenária, uma proposta de lei, elaborada e pensada coletivamente, com base na análise de suas realidades e nos critérios regulados pelas normas legislativas.

A professora de Sociologia Lara Babilônia leciona cidadania, civismo, projeto de vida e ensino religioso aos alunos, e gerenciou o processo dentro do colégio. “O Projeto Parlamento Jovem foi uma experiência muito importante para nossos estudantes, pois proporcionou que eles pudessem na prática vivenciar um processo eleitoral e experimentarem as ferramentas da nossa democracia, o que fortalece a participação cidadã na nossa escola e município”.

“Todo ano o TRE propõe projetos que serão realizados em parceria com o colégio. Este projeto de 2022 foi o Parlamento Jovem, que explica como se dá o processo eleitoral, até por ser um ano político”, completou a diretora do colégio, Silvana Pina Dias Xavier.

A presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, vereadora Nega, falou sobre a emoção de participar da posse: “Hoje fiquei honrada pelo convite de vir entregar os certificados de posse dos vereadores mirins, pois eles são o futuro do nosso país. Fico feliz em saber que tantos jovens se interessam pela política e vamos apoiá-los para que sejam bons futuros vereadores”.

A juíza da Comarca de Pontal do Paraná, Cristiane Dias Bonfim Godinho, também compareceu à posse. “Fico muito feliz com os adolescentes envolvidos, já pensando precocemente no exercício da democracia, tanto o exercício passivo, como o ativo, ou seja, eles serem os próprios vereadores, já pensarem em projetos de lei para o nosso município, como também votando”, disse. “Muito importante a justiça eleitoral trazer para estes alunos a urna eletrônica, para que eles tenham contato com este equipamento e exerçam na prática algo que daqui a poucos anos, a partir dos 16 anos, eles já vão poder exercer de forma oficial. Isso é muito importante para o exercício da democracia em nosso município”.

A prefeita em exercício e secretária de Assistência Social, Patrícia Millo Marcomini, também esteve na cerimônia. “Foi uma honra muito grande participar do encerramento deste projeto de tamanha importância para formação desses alunos como cidadãos. Um projeto que vem ensinar o papel dos 3 poderes, isso é muito importante para nossos novos eleitores, bem como para a democracia. Fiquei bastante honrada de participar do encerramento deste projeto como professora e também de estar lá e ver este trabalho que foi realizado no colégio Hélio” comentou.