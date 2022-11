Prefeitura de Guaratuba chama primeiros aprovados no concurso público

A Prefeitura de Guaratuba divulgou no Diário Oficial nº 910, de 18 de novembro, o primeiro edital de convocação dos aprovados no concursos público. São 15 pessoas aprovadas em seis cargos do Edital 001/2022. Ao todo, os dois editais do concurso oferecem 722 vagas de início imediato e 152 vagas para cadastro de reserva.

Confira os cargos convocados:

– Auxiliar de Cuidador Social (6)

– Atendente Administrativo (1)

– Cuidador Social (5)

– Médico Psiquiatra 12h (1)

– Médico do Trabalho (1)

– Técnico Administrativo. (1)

Acesse o Diário Oficial aqui: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/bdimages/links/35/a587e25dcdccc33a01f9f1989f241941%20(1).pdf?fbclid=IwAR3PryEyOQRfNtPG_-DaEYQXV5mC9o95i6BQG7ueMCHThUkutkzEV4xZq_s