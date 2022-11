Mostra Independente de Teatro Parnanguara acontece hoje

Acontece hoje (sábado, 19) a “Mostra Independente de Teatro Parnanguara 2022”, idealizada e produzida pela “Cia Cultural Rainha Maçã” com participação da “Cia La Pollila” e da “Cia Povaréu Bonequense”.

Serão quatro espetáculos durante o dia do evento.

O ingresso está pelo valor de meia entrada para todo mundo: R$10,00. Quem comprar o voucher no valor de R$20,00 terá direito a assistir as quatro apresentações.

Vendas dos ingressos no local do evento no dia ou via pix CNPJ 23778601000125 – o comprovante deve ser encaminhado para o WhatsApp 998967300

Programação

15h – Um pão para cada vizinho – Cia La Pollila

16h30m – O Velho, o Burro e o Manguezal – Cia Povaréu Bonequense

18h – Andarilho – Cia Cultural Rainha Maçã

19h – Até que o Lixo nos Separe – Cia Cultural Rainha Maçã