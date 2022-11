Pontal e Matinhos querem recursos do Estado para ampliar aterro sanitário

Foto: Prefeitura de Matinhos / Facebook

Os prefeitos Rudão Gimenes (Pontal do Paraná) e Zé da Ecler (Matinhos) reuniram nesta quarta-feira (16), na Prefeitura de Pontal, para discutir a situação do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário (Cias), mantido entre os dois municípios.

Entre outras questões, trataram da ampliação do aterro, localizado em Pontal. Para isso, entendem os dois prefeitos, existe a necessidade de buscar recursos no Governo do Estado.

Também trataram do orçamento anual e do rateio das despesas para o exercício financeiro de 2022, da reforma das canaletas de chorume, construção de novos poços de monitoramento de chorume e a manutenção do transbordo existente no aterro.

Os prefeitos também aprovaram, durante a reunião, a concessão de reajuste inflacionário nos salários dos servidores do Cias.