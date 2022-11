Seu José, uma vida dedicada ao combate às endemias

A Lei 12.235, de 19 de maio de 2010, instituiu o penúltimo sábado do mês de novembro, neste ano, no dia 19, como o Dia Nacional de Combate ao Dengue, objetivando mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população para a realização de ações destinadas a combater o vetor da doença por meio de campanhas educativas e de comunicação social.

Neste dia tão significativo, conhecer um pouco da história de alguém que tem mais de 50 anos de sua vida dedicados ao combate às endemias motiva-nos a saber mais sobre o tema e sobre as pessoas que fazem do seu trabalho a história de suas vidas, e assim valorizar os trabalhos realizados pelos agentes de endemias e a importância da prevenção ao mosquito – Aedes aegypti.

O Sr. JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, de 74 anos, casado, pai de 4 filhos/as e 8 netos/as, seu José como assim o chamamos, é natural de Guaratuba, e durante a sua vida acompanhou muitas mudanças nas políticas de saúde e no tratamento às endemias (malária, dengue, Zika, chikungunya, mayaro, febre amarela etc.)

Ele iniciou os seus trabalhos na Campanha de Erradicação da Malária (CEM), vinculada ao Ministério da Saúde, no ano de 1970 na região do Litoral, mais especificamente na área rural de Guaratuba. Nesta época eram visitadas as residências empregando o método da aplicação de agrotóxico. Onde se utilizava o diclorofeniltricloroetano (DDT) – proibido no Brasil para fins agrícolas, em 1995, e em campanhas de saúde pública desde 1998, em razão das características patogênicas. A operação inseticida visava controlar o mosquito da malária por meio da aplicação do agrotóxico. Contudo, seu José, desde o final de 1972, deixou de trabalhar com o pesticida e passou a atuar na investigação de casos de malária e na coleta de sangue, atuando nas frentes de trabalho epidemiológico, inclusive, naquela época, quem realizava o tratamento eram os guardas da Sucam.

Na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), órgão que resultou da fusão do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DENERu), da Campanha de Erradicação da Malária (CEM) e da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), seu José, assim como a superintendência, herdou experiência e conhecimento acumulados, ao longo de várias décadas, de atividades de combate às endemias de transmissão vetorial, que transformou a superintendência no órgão de maior inserção rural no país.

A estrutura operacional da Sucam estava presente em todos os Estados brasileiros. Não há localidade no interior do Brasil, por mais remota, que não tenha sido periodicamente visitada por GUARDAS DA SUCAM. A eficiência e a disciplina desses servidores sempre foram reconhecidas pela população e pelas autoridades locais. Sua estrutura de campo foi também utilizada na execução de outras atividades de saúde pública fora do âmbito de suas responsabilidades institucionais (FUNASA, 2021). E assim foi sendo constituído o percurso de vida e a caminhada de José Cordeiro.

Em 1991, como resultado da fusão de vários segmentos da área de saúde, entre os quais a Fundação de Serviços de Saúde Pública (Fsesp) e a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) foi instituída a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) vinculada ao Ministério da Saúde, passando seu José a integrar os quadros da Fundação.

Uma vez que o serviço executado pelo Ministério da Saúde/Sucam foi exitoso eliminando a malária do Sul do Brasil, porém, sendo, ainda, endêmica no Norte, Nordeste e parte do Centro Oeste do país. Em 1995, seu José passou a atuar no combate às endemias.

No ano de 1996, José Cordeiro foi cedido pela Funasa para o Município de Guaratuba, fazendo parte da equipe do Programa de Erradicação do Aedes aegypti na Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa), exercendo a função de coordenador de campo, realizando seu trabalho de forma inspiradora às novas gerações que atuam como Agentes de Combates às Endemias (ACE’s).

Seu José é um profundo conhecedor empírico do município de Guaratuba, das endemias e do seu enfrentamento. Neste Dia Nacional de Combate ao Dengue fazer parte da equipe com seu José tem sido um grande aprendizado para todos/as da Saúde Municipal, restando a nós agradecê-lo, e seguir o seu exemplo, desejando que a população assuma seu papel na prevenção e controle das endemias, seguindo o legado de seu José de garantir a qualidade de vida à população guaratubana.

Em atenção à data, na última quinta-feira (17), foi realizado o 3º mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, sob a coordenação do seu José.

Fonte e fotos: Vigilância Sanitária e Ambiental de Guaratuba