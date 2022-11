Foi dada a largada para a campanha de natal da Assembleia Legislativa

Foto: Orlando Kissner/Alep

Foi dada a largada para a “Campanha de Natal da Assembleia 2022: Compromisso e Amor”. Foi no início da tarde desta quarta-feira (9), na entrada do prédio administrativo, com a presença de uma das coordenadoras do grupo “Ações Solidárias da Assembleia”, Rose Traiano. A novidade nesta edição é que, além de brinquedos, as doações podem ser de alimentos não perecíveis. “Nós acreditamos que toda a família precisa ser atendida neste momento. Ter o alimento, além do brinquedo significa proporcionar mais dignidade para as pessoas carentes. Nossa intenção é fazer um natal feliz para todos”, afirma Rose.

Para a edição de 2022, a ideia é que as 42 integrantes do grupo, entre deputadas estaduais e esposas dos parlamentares, participem também da entrega, diferente de 2021, quando foi firmada uma parceria com a Defesa Civil do Estado. “Vamos nos organizar para podermos fazer as entregas na região de Curitiba. Estamos mapeando as mais carentes e pretendemos montar uma boa logística para atender o maior número possível de famílias”, reforça Rose.

A expectativa é superar os números das edições anteriores, que já foram altos. Em 2020, por exemplo, em plena pandemia, foram arrecadados 1100 brinquedos. Em 2021, 1650. A coordenadora do grupo trouxe a primeira leva de doações e aproveitou para visitar os gabinetes das deputadas estaduais para entregar a camiseta da campanha. “Eu já coloquei a minha e espero que todos vistam a camiseta em prol dessa causa tão importante”.

Rose aproveita para conclamar a participação e a união de todos: parlamentares, servidores e seus familiares para levar esperança às famílias carentes neste natal. “A nossa campanha é um compromisso com o amor e com a esperança de que todas as famílias tenham o mínimo de dignidade e felicidade neste momento tão especial que é o Natal”, finaliza.

“A Assembleia, através da Coordenação de Ações Sociais, está promovendo a Campanha Compromisso e Amor. É um ato aqui da Casa, com todos os deputados e servidores, para arrecadas brinquedos e alimentos. Que essa ação de Natal possa fazer a alegria das crianças do nosso estado”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD).

As doações poderão ser realizadas até o dia 9 de dezembro, no hall do prédio administrativo da Assembleia Legislativa.