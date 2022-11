Polícia Ambiental faz apreensões por pesca ilegal de robalo e caceio

Na terça-feira (15), no feriado da Proclamação da República, uma equipe do 2º Pelotão de Polícia Ambiental abordou três pescadores amadores em um barco no rio Guanxuma, que desemboca na baía de Guaratuba.

Durante a vistoria na embarcação, foram encontrados seis robalos das espécies peva e flecha, totalizando 5kg. Devido a espécie estar em período de defeso – que vigora nos meses de novembro e dezembro – eles foram autuados administrativamente em R$ 1.300,00 cada um, totalizando R$ 3.900,00.

Os equipamentos de pesca foram apreendidos. O barco, com motor de 50 hp, foi mantido com fiel depositário. O pescado também foi apreendido e posteriormente doado. Na esfera criminal será encaminhada Informação de Crime Ambiental ao Ministério Público Estadual.

Caceio

Na sexta-feira (18), os policiais do 2º Pelotão avistaram pescadores profissionais artesanais recolhendo uma rede na embarcação, na baía de Guaratuba. Eles estavam utilizando a modalidade de caceio, proibida pela Portaria Ibama 12, de março 2003.

Eles foram autuados em R$ 5.050,00. Foram apreendidos 355 metros de redes e a embarcação, uma bateira.