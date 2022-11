Claro tem a internet móvel mais rápida do país em 2022

Operadora venceu o Prêmio Melhor Escolha após mais de um milhão de testes de velocidade

São Paulo, setembro de 2022 – A Claro foi eleita a operadora com a internet móvel mais veloz do Brasil em 2022, encabeçando um novo ranking elaborado pelo Prêmio Melhor Escolha.

Considerando a análise de mais de um milhão de testes de velocidade entre janeiro e junho deste ano, em estudo independente, o Melhor Escolha constatou que a melhor velocidade de download apresentada entre as empresas nacionais do setor foi a da Claro NET Internet, com 33 mega – registro acima dos 24 mega da média nacional no período.

A vice-campeã do Prêmio Melhor Escolha 2022 foi a TIM (23 Mbps), seguida pela Vivo Fibra (22 Mbps).

A pesquisa ainda destacou as empresas com os melhores desempenhos por estado: a Claro liderou em 15 unidades federativas, enquanto a Vivo teve performances superiores em 9 estados.

Em comunicado à imprensa, o Melhor Escolha lembra que quanto mais rápida a velocidade, maior será o consumo de dados e melhor a experiência do usuário.

Sobre o Melhor Escolha

Atuando há oito anos no mercado e pioneiro no setor, o Melhor Escolha surgiu com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem o melhor plano para sua casa com o menor preço. Através do desenvolvimento de uma ferramenta simples, fácil e rápida para comparar planos de internet banda larga, celular, TV por assinatura, telefone fixo e combos desses serviços. Além de listar os planos em todas as cidades do Brasil, fornecendo opções de planos independemente da região onde a pessoa estiver. Os resultados das buscas são customizados por CEP na internet, possibilitando que o usuário saiba exatamente quais as características dos planos disponíveis para sua casa ou empresa. Para saber mais, acesse o site do Melhor Escolha.