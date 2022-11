Morre o publicitário César Teixeira

César em uma das muitas selfies que fazia com a família e nas proximidades de casa (Reprodução: Facebook)

A empresa pública Portos do Paraná informou o falecimento, nesta segunda-feira (21), do publicitário César Teixeira, vitima de uma infecção bacteriana que o levou à internação, a duas cirurgias e a morte rapidamente. Morador de Matinhos, no balneário Ipacaraí, César foi colunista do Correio do Litoral. Leia o texto:

NOTA DE FALECIMENTO

A Portos do Paraná informa, com profundo pesar, o falecimento do Coordenador de Divulgação, César Alberto Teixeira de Oliveira, aos 58 anos, nesta segunda-feira, dia 21/11, em Paranaguá. Ele era casado com Suzane Gruchouskei e tinha três filhos e uma neta.

César estava na empresa pública há quase quatro anos atuando sempre na Gerência de Comunicação e Marketing (GCOM). Era publicitário, formado também em Administração Pública pela UFPR e pós-graduado em Ciência Política pela Uninter.

O velório ocorreu das 12h até as 19h desta segunda-feira, dia 21/11, na Capela 2 do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, ao lado da Praça da Paz e em frente ao próprio cemitério. Na sequência, seguiu para a cerimônia de cremação em Campo Largo/PR.