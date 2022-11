Ônibus da Agência do Trabalhador oferece 120 vagas em Matinhos e Pontal

O Governo do Estado promove nesta semana duas ações com o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante no Litoral. Hoje (terça-feira, 22) a ação acontece em Matinhos e amanhã (quarta-feira, 23) em Pontal do Paraná. São 120 vagas de empregos disponíveis.

A iniciativa faz parte do programa Emprega Mais Paraná, coordenado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e realizado em parceria com as prefeituras.

Em Matinhos, a Agência do Trabalhador Itinerante estará atendendo das 8h30 às 17h na rua Albano Muller, na parte do Calçadão, com 50 vagas de emprego disponíveis. “É mais uma iniciativa muito legal, gerando novas oportunidades para quem precisa de um trabalho. Matinhos tem suas parcerias para a formação de mão de obra qualificada, de formação de pessoas para o mercado de trabalho”, disse o prefeito de Matinhos, Zé da Eclar.

Além disso, também serão disponibilizadas vagas para a ação limpeza de praia, parte da operação na temporada de verão, realizada pela Sanepar em parceria com a prefeitura. “O Emprega Mais Paraná vem para complementar, dando acesso ao emprego e assim fazemos a economia girar. Sai ganhando a empresa que contrata, o trabalhador que passa a ter uma fonte de renda, o comércio e serviços que passam a ter mais procura”, completou o prefeito.

No dia seguinte, o ônibus ficará estacionado das 8h30 às 17h no km 19 da PR-407, em frente à prefeitura de Pontal do Paraná, e terá 70 vagas de empregos. Em ambos os mutirões, os interessados devem levar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Matinhos

Data: terça-feira (22)

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Rua Albano Muller (Calçadão)

Pontal do Paraná

Data: quarta-feira (23)

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: PR-407, km 19 (Em frente à prefeitura)

*Levar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital)