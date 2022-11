Ilha do Mel tem disputa de surf amador e profissional

Ilha do Mel tem disputa de surf amador e profissional

Acontece neste final de semana – sábado (26) e domingo (27) – na Praia Grande da Ilha do Mel, em Paranaguá, mais uma disputa de surf profissional e amador.

O MB Surf Pro AM reúne atletas de diversos estados. O evento terá disputa em várias categorias, desde a sub-12, até a grand master (para atletas com mais de 40 anos), passando pelas categorias exclusivas para universitários ou de surfistas de Curitiba. Também tem as categorias profissionais masculino e feminino.

Durante o circuito será realizada uma gincana ecológica de preservação e conscientização ao meio ambiente, com orientação de biólogos marinhos, coordenadores e monitores experientes em recreação infantil.

O evento estava marcado para começar na sexta-feira (25), proporcionando mais tempo entre as provas e oferecendo mais um dia de movimentação turística na Ilha do Mel.

Os organizadores pediram para mudar para apenas dois dias devido ao risco de novas manifestações antidemocráticas nas rodovias que poderiam atrasar o deslocamento dos atletas, equipes e familiares.