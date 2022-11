Aifu inicia com orientações e autuações no comércio para a temporada de verão

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), coordenada pela Polícia Militar do Paraná, desencadeou ações em estabelecimentos dos municípios do Litoral do Paraná em um trabalho preparatório para o verão 2022/23.

A coordenadora operacional das equipes, tenente Caroline Félix, explicou que o objetivo da fiscalização e orientação é prevenir o fechamento dos estabelecimentos por possíveis irregularidades durante a temporada.

“É necessário realizar a prevenção nos estabelecimentos, antecipando o verão, para que os comerciantes sintam a presença da Polícia Militar e demais órgãos que compõem a AIFU, a fim de que estejam regulares e preparados no período de aumento de público”, afirmou.

Durante as ações dos últimos dias, os integrantes da AIFU atuaram em Morretes e Antonina. Foram feitas vistorias e abordagens, além de orientações aos comerciantes quanto aos procedimentos de adequação dos locais, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

As ações resultaram em 24 autuações administrativas, oito garrafas de bebidas e 58 carteiras de cigarros apreendidas. Foram lavrados 15 autos de infração de trânsito e gerados três boletins de ocorrência por contrabando.

“Para que a população tenha mais segurança e qualidade no atendimento, os estabelecimentos comerciais devem ter alvará de funcionamento, condições para combate ao incêndio, saídas de emergência, além evitar a entrada de menores de idade”, disse Caroline.

Nas próximas semanas, serão realizadas ações nos municípios de Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. Todas com o apoio das prefeituras dessas cidades.

Além da PMPR, integram as ações da AIFU o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Policia Civil, secretarias municipais do Meio Ambiente, secretarias municipais de Urbanismo, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária.