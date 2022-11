Pontal realiza mutirão de doação de sangue e medula óssea

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza na próxima semana mais uma campanha para doação de sangue e medula óssea para os estoques do Hemepar de Paranaguá, que atende as sete cidades do Litoral.

Os moradores de Pontal interessados devem procurar a prefeitura ou o site do município para fazer o cadastro.

No dia 30, quarta-feira da semana que vem, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará transporte de todos os voluntários até o Hemepar.

COMO DOAR

Faça seu cadastro neste link ou no site da Prefeitura.

E atente-se aos horários da imagem acima para o transporte dos doadores, conforme a região onde você mora.