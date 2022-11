Pontal faz chamamento para food trucks no Encontro Internacional de Motociclistas

A Prefeitura de Pontal do Paraná convida empresas com interesse para utilização de espaços gastronômicos para a instalação de food trucks durante o Evento “Pé na Areia – Encontro Internacional de Motociclistas”.

“Aproveite a oportunidade para mostrar sua empresa em um evento internacional”, promove a prefeitura. O encontro deverá atrair público de todo o Paraná, de outros estados e de outros países.

O Pé na Areia será realizado nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, no balneário Marissol. Entre as atrações musicais, contará com a Banda Ira com o show “Turnê de 40 anos” e outros grupos de rock de fora, além de atrações locais.

O credenciamento das empresas deve ser feito na parte de Licitação do Portal da Transparência do Município. Acesse o link abaixo:

https://pontaldoparana.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes/detalhes…