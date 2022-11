Fórum de Turismo do Iguassu divulga cronograma de minicursos e capacitações

Principal evento técnico científico de turismo das Américas começa na próxima quarta-feira (30), em Foz do Iguaçu

Foto: Jean Pavão

Já está tudo pronto para a 16ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O evento – que é considerado o maior técnico-científico das Américas – começa na próxima quarta-feira (30), em Foz do Iguaçu (PR), com a apresentação de trabalhos, minicursos e oficinas.

O grande objetivo dos organizadores do Fórum é reunir na Terra das Cataratas estudantes e professores universitários de diversos segmentos das áreas do Turismo, Hotelaria e Gastronomia de todo o Brasil, fomentando a produção científica e possibilitando esse relacionamento direto com o mercado do turismo.

Na quinta-feira (1º), às 14h, no Rafain Palace Hotel & Convention, serão realizadas oficinas e minicursos com vagas limitadas. As inscrições podem ser realizadas na secretaria do evento. Confira as opções:

Oficina de Técnica Legislativa: Problematizando e Propondo a Proteção do Patrimônio Cultural

Alan Dutra de Melo

Eixo temático: Planejamento, Política Pública e Governança de Turismo

Resumo: Uma das formas de proteção do patrimônio cultural é a via legislativa, assim é importante para todos os profissionais que possuem atuação na área possam identificar como um bem pode receber amparo legal em uma ou mais esferas da federação, ou seja, federal, estadual e municipal. A temática em questão possui relevância para a formação em Turismo tendo em vista a importância desta competência dentro do planejamento turístico, sobretudo o municipal.

Cerveja e Chocolate: Uma harmonização

Antonio Agaildes Sampaio Ferreira

Eixo Temático: “Gastronomia”

Harmonizar é somar partes diferentes e/ou semelhantes para trazer ao paladar uma nova experiência. Esta oficina tem o intuito de desmistificar a união de sobremesas com cervejas e levar aos e às ouvintes uma experiência ímpar, passível de reprodução em seus lares.

Elaboração de Guia Turístico

Raquel dos Santos Vieira

Eixo temático: Marketing e Serviços Turísticos

O minicurso “Elaboração de Guia Turístico” tem como objetivo habilitar o participante a desenvolver, nas destinações turísticas de origem, um guia turístico municipal, que contribua com a promoção do respectivo destino

A Nova Era Da Experiência

Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira

Eixo temático: Marketing e Serviços turísticos

O minicurso ‘A Nova Era da Experiência’ busca o despertar da consciência de se implementar a hospitalidade no dia a dia da operação turístico hoteleira e da importância de oferecer experiências transformadoras e memoráveis! Ao fazer um retrospecto da progressão de valor econômico, o minicurso discute a evolução do Marketing, associada à evolução do Consumidor e da Economia da Experiência, falando sobre como hoje é essencial termos as pessoas no foco das estratégias dos negócios, a fim de demonstrar o que o momento atual requer à título de posicionamento de marca e oferta de serviços.

Fórum Internacional de Turismo do Iguassu

O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu é promovido por meio do patrocínio da Itaipu Binacional e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), realizado pelo Instituto IDESTUR, organizado pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, com parceria estratégica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e apoio de diversas outras universidades e institutos brasileiros.