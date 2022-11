Cronograma capilar: 4 dicas para cuidar e recuperar o cabelo em casa

Através da hidratação, nutrição e reconstrução é possível cuidar e recuperar o cabelo em casa mesmo!

Foto: Divulgação

Se você está buscando uma solução para cabelos quebradiços, ressecados e frágeis sem precisar ir ao salão, o cronograma capilar é a solução perfeita para você. O cronograma capilar é um tratamento de três etapas: hidratação, nutrição e reconstrução, capaz de recuperar a saúde dos fios danificados por excesso de químicas, secador, chapinha, poluição ou cloro.

Por ser um tratamento de etapas diferentes, é possível adaptá-lo ao que o seu cabelo realmente precisa. Um cabelo com quebra devido a química, por exemplo, precisa mais de reconstrução, enquanto um cabelo ressecado devido ao uso excessivo de secador e chapinha, pode precisar de mais nutrição.

Tudo isso é muita informação para você? Fique tranquila que trouxemos todas as dicas que você precisa saber para fazer um cronograma capilar perfeito e ter cabelos muito bem cuidados em casa!

1 – Como identificar a necessidade do meu cabelo?

Existem alguns aplicativos que possuem um questionário completo para ajudar a definir o melhor cronograma para o seu cabelo. Basta pesquisar por “cronograma capilar” na sua loja de app e verificar os aplicativos mais bem avaliados. Outra forma simples de identificar é perceber os próprios sinais do seu cabelo:

Se o seu cabelo passou por algum procedimento químico, estiver elástico e quebradiço, o que ele mais precisa é reconstrução;

Se o seu cabelo estiver opaco, ressecado e sem vida, provavelmente ele esteja precisando de uma hidratação;

Já se o seu cabelo estiver com muito frizz, pode ser um sinal de que está precisando de nutrição.

Siga por ordem de necessidade dos fios para decidir por qual etapa começar e terminar o cronograma.

2 – Como fazer a hidratação?

A hidratação é a etapa mais conhecida do cronograma. Quem nunca disse “preciso fazer uma hidratação no meu cabelo”, não é? Isso porque o produto mais importante dessa etapa é o creme. Basta procurar no rótulo dos cremes disponíveis a palavra “hidratação” e seguir as instruções de uso, que podem ser deixar agir por 1, 3 ou até mesmo 15 minutos e enxaguar. O creme de hidratação possui ingredientes como d-pantenol, vitaminas, glicerina, responsáveis por repor a água nos fios.

3 – Como fazer a nutrição?

A nutrição é a etapa que devolve os óleos para os fios, protegendo-os do frizz e ressecamento. É a etapa mais importante para cabelos cacheados e crespos, pois apresentam mais ressecamento devido às curvaturas, que impedem que o óleo da raiz chegue até as pontas.

Para essa etapa, é importante utilizar óleos naturais como: óleo de coco, de rícino, de argan. Como o recomendado é deixar os óleos agir por algumas horas, é interessante aplicar o óleo antes de dormir e lavar os cabelos normalmente pela manhã. Para os dias mais corridos, existem máscaras próprias de nutrição com tempo de ação variando entre 3 e 15 minutos também.

4 – Como fazer a reconstrução?

A reconstrução é a etapa responsável pela restauração da fibra capilar, é a etapa mais intensa e que precisa de atenção, pois pode causar um efeito rebote se for aplicada em cabelos saudáveis.

O mais utilizado na reconstrução são as máscaras próprias para essa etapa. Basta procurar no rótulo, assim como na etapa de hidratação, e verificar o tempo de ação e frequência de aplicação, que pode variar de 1 vez por semana até a cada 15 dias.

Seguindo o cronograma completo com todas as etapas necessárias, o seu cabelo estará sempre saudável, hidratado e muito bonito em casa mesmo! Basta dedicar um tempinho para isso e colher os benefícios desse cuidado.