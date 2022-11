Kit de ferramentas: o que não pode faltar na sua casa

Precisa fazer um reparo em casa? Saiba quais são as ferramentas ideais para solucionar pequenos reparos

Foto: Divulgação

É muito comum no dia a dia ter que lidar com pequenos reparos em casa. Uma torneira que começa vazar, um parafuso que se solta do móvel. Na maior parte das vezes, esses pequenos reparos podem ser feitos por você mesmo caso tenha a ferramenta adequada, o que pode te levar a economizar um bom dinheiro com a contratação de um profissional.

Mas, o que parece ser solução, pode se tornar problema, afinal, como saber qual a ferramenta ideal? Quais ferramentas devo ter em casa? Pensando nisso, elaboramos uma lista para te ajudar a montar um bom kit de ferramentas para ter em casa.

Chaves de Fenda e Philips

Para começar um bom kit de ferramentas iniciaremos pelas chaves de fenda e philips. São as ferramentas mais versáteis possíveis para se ter. A maioria dos parafusos atualmente utilizam um desses dois tipos de chaves.

Uma boa dica é ter ao menos dois tamanhos de cada chave, uma pequena e outra grande, assim consegue utilizar na grande maioria dos parafusos que cruzarão seu caminho.

Alicate universal

O alicate universal certamente é o maior “quebra-galho” entre as ferramentas. Com o alicate você pode cortar, agarrar, torcer, puxar, desencapar fios, apertar porcas e parafusos na ausência da ferramenta ideal.

Existem outros tipos de alicates além do universal, como os de corte e de bico, que são mais específicos, mas o alicate universal já supre grande parte das demandas possíveis e é indispensável na maleta de ferramentas.

Alicate de pressão

Um destaque especial para o alicate de pressão. Mais comumente utilizado para serviços hidráulicos, esse alicate pode se adaptar a praticamente qualquer formato de peça que precise ser apertada ou solta. Ele ajuda muito, especialmente com aquelas peças mais difíceis de soltar.

Martelo

Na lista das ferramentas básicas, com certeza o martelo estará presente. São muito úteis para montar móveis e remover pregos das superfícies.

Ferramentas de medida

Dentre as ferramentas usadas para tirar medidas, duas não podem faltar, a trena e o nível.

A trena serve para medir qualquer coisa e é imprescindível para a orientação dos espaços. Já o nível é utilizado no momento das instalações, ele indica o nível correto em relação ao solo, isso permite que tudo fique perfeitamente alinhado.

Ferramentas elétricas

Algumas ferramentas elétricas podem ser muito úteis, dentre elas destacamos duas, a furadeira e a parafusadeira. Os nomes são autoexplicativos, basicamente a furadeira pode furar qualquer superfície e a parafusadeira pode aparafusar qualquer parafuso. Alguns modelos podem, inclusive, ter as duas funções no mesmo aparelho.

A furadeira é muito útil para pequenas instalações, como cortinas, quadros, móveis, basicamente para qualquer item que precise ser afixado na parede ou em outras superfícies. Já a parafusadeira facilita muito os trabalhos com os parafusos, pois elimina o trabalho que é feito manualmente com as chaves, além de oferecer maior precisão e aperto.

Chave de teste

Um item um pouco menos comum mas tão imprescindível quanto os outros é a chave de teste. Ela tem aparência semelhante à uma chave de fenda, sua função é medir se há corrente elétrica passando por cabos ou tomadas, proporcionando segurança no momento das manutenções. Além disso, também pode medir a tensão da rede, ou seja, se é 220v ou 110v, prevenindo a queima de equipamentos elétricos.