Estudantes do 3º ano recebem orientações sobre prevenção de IST

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

Alunos do 3º ano do Ensino Médio estão recebendo orientações da equipe da Vigiliância Epidemiológica Municipal sobre as formas de prevenção e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), em especial do HIV (Imunodeficência Humana), das Hepatites Virais (em especial a B e C) e da Sífilis.

A ação foi iniciada no dia 9 de novembro no Colégio Estadual Joaquim da Silva Mafra, já passando pelos colégios Gratulino de Freitas e Zilda Arns Neumann (confira o cronograma no final da matéria).

Com os alunos do 3º ano, é realizada uma roda de conversa conduzida pela enfermeira responsável pelos Programas IST/AIDS e Hepatites Virais, Vânia Azambuja Borges e pela assistente social Mariana F. G. Falcão. A enfermeira responsável técnica da Epidemiologia, Roselini Cardoso Reis, e a estagiária Mariane Amaral também dão apoio. Após a dinâmica, é ofertado para estudantes com mais de 18 anos o teste rápido.

Os adolescentes que desejam realizar o teste rápido devem ir acompanhado de um responsável até uma Unidade Básica de Saúde ou na Unidade da Vigilância Epidemiológica ou preencher um termo de consentimento assinado pelo responsável. O termo está disponível nas unidades de saúde e nas escolas.

O teste rápido é um exame simples, rápido, pouco invasivo (picada no dedo), e é imprescindível para identificar as 4 doenças: sífilis, hepatite B e C e HIV.

As ações nos colégios em novembro e dezembro reforçam os cuidados de prevenção dentro da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS, o “Dezembro Vermelho”.

Juntos, com educação e informação, poderemos prevenir, diminuir as incidências e tratar doenças crônicas que podem causar danos nocivos a saúde.

Proteja-se, previna-se, cuide-se e AME-SE!

Cronograma das Ações:

28/11: Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra (noturno)

29/11: Colégio Estadual Gratulino de Freitas (noturno)

08/12: Colégio Estadual 29 de Abril

Colégio Estadual do Campo Cubatão (a confirmar)

Mais informações:

Vigilância Epidemiológica. Rua Antônio da Rocha, 488 – Centro (ao lado do Quartel do Corpo de Bombeiros). Telefones: 3472-8691/8692