Black Friday: dicas para aproveitar as promoções em viagens

Saiba como aproveitar os descontos da Black Friday com segurança

Imagem: Divulgação

Sendo assim, trouxemos algumas dicas para aproveitar essa temporada de descontos e conseguir economizar em suas viagens.

Conhecer novos lugares é algo que todos gostam de fazer, porém o custo de viajar sempre é um impasse, ter que se programar com gastos relacionados a hospedagem, deslocamento, alimentação e lazer pode pesar no bolso. Por este motivo, a Black Friday pode ser uma aliada para quem quer viajar e economizar um pouco mais, já que a maioria das empresas de transporte costumam dar desconto de passagem na Black Friday.

1. Anote as datas disponíveis



Ao ter as suas datas e horários disponíveis fica mais fácil de filtrar sua procura e até mesmo de criar avisos para quando os preços baixarem, anote em uma agenda ou em uma planilha, o que for de mais fácil acesso.

2. Saiba a média de preços antes da Black Friday

Esta é a melhor forma de evitar cair em fraudes, pois existem empresas e sites que anunciam falsos descontos, podendo ter uma diferença insignificante ou até mesmo aumentar o valor. Por este motivo, ter anotado os valores antes da Black irá te auxiliar, deixar tudo em um mesmo documento é destaque as opções que mais te atraem.

3. Tenha em mente os destinos desejados



Da mesma forma que nos itens anteriores, saber os locais que realmente te interessam irá te aulixiar na hora da busca, pois em meio de tantas promoções é passivel que você seja induzido a realizar uma compra que no fundo não é o que você deseja, a Black Friday é momento de ser objetivo.

4. Boletos são a melhor forma de pagamento

Em geral, os boletos possuem maior desconto ao se comparar com as outras opções de pagamento, como no cartão de crédito. Além de maior facilidade na hora do cancelamento já que seu vencimento não é no mesmo dia do qual foi realizada a compra.

3. Preços muito abaixo da média não são os ideais



Todo mundo tende a procurar as promoções mais escandalosas, nesses casos você deve desconfiar. Qualquer promoção que ainda mantenha a qualidade do seu produto ou serviço prestado tem uma faixa mínima de custo, quando encontramos preços que estão abaixo dessa faixa provavelmente estaremos lidando com tentativas de golpe, tenha cuidado e sempre realize a sua compra em sites seguros e conhecidos.

4. Tenha flexibilidade

Este item deve andar alinhado com o 1° desta lista, pois após ter compreendido quais são seus dias disponíveis, o que com toda certeza será mais de um, você terá maior flexibilidade de datas, não ficará preso em uma só oportunidade de compra tendo maior aproveitamento dos descontos.

5. Reserve um tempo para pesquisar as ofertas



O melhor jeito de realizar uma compra é pesquisando bem. Com todos os outros itens desta lista feitos, você terá maior facilidade na hora de procurar o que deseja, mas ter maior facilidade não quer dizer que irá comprar fazendo apenas 2 comparações. Por isso ter paciência e ler os anúncios com atenção será essencial. Com todas essas dicas sua compra na Black Friday será segura e econômica!