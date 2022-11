Monitores terão capacitação para atendimento às pessoas com deficiência no verão

Fotos: Sejuf

Como parte dos preparativos para o Verão Maior Paraná, o Governo do Estado promove nos próximos dias 27 (domingo) e 28 (segunda-feira) duas capacitações para o uso da cadeira anfíbia e atendimento às pessoas com deficiência (PCDs) e mobilidade reduzida.

A iniciativa faz parte do projeto Praia Acessível, coordenado pelo Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com a Sanepar e a Superintendência Geral do Esporte. Ao todo serão 300 profissionais capacitados.

“No Paraná ninguém fica para trás. Todos têm o direito ao lazer e aproveitar o verão nas praias. E para garantir a acessibilidade do público PCD, fizemos essa parceria que torna o litoral paranaense uma referência turística para todos os segmentos da população”, ressaltou o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni.

No primeiro dia serão capacitados os coordenadores e profissionais dos pontos de cadeira anfíbio. Na segunda-feira será a vez de todos os 260 monitores do Verão Maior Paraná. Além de receberem o treinamento, os participantes ainda terão uma palestra sobre a importância da luta pela acessibilidade com a Emmanuelle Aguiar, presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COEDE).

“O projeto Praia Acessível vem sendo executado há alguns anos, mas desta vez a gente tem um diferencial, que é a capacitação de todos que vão participar dos atendimentos e não somente daqueles que vão ajudar e facilitar o acesso da pessoa com deficiência a entrar no mar”, destacou Felipe Braga Côrtes, chefe do Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência da Sejuf.

CADEIRAS ANFÍBIAS – As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável.

Com capacidade para suportar até 120 kg, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas em seu uso.

Neste verão haverá seis cadeiras, uma em Guaratuba, duas em Matinhos e três em Pontal do Paraná. A Sanepar garante a infraestrutura (cadeiras e coletes salva-vidas) e a Sejuf disponibilizará pessoal treinado para fazer o atendimento às pessoas com dificuldade de locomoção.

Confira as datas e os locais de disponibilidade das cadeiras:

Terça-feira a domingo – 9h às 19h – de 28 de dezembro a 31 de janeiro

Guaratuba

Praia do Cristo – Final da Avenida Atlântica s/n

Matinhos

Balneário Caiobá – Av. Atlântica, entre as ruas Londrina, Apucarana e Ponta Grossa

Matinhos – Final da Travessa Morena e início da rua das Sereia

Pontal do Paraná

Ipanema – Av. Dep Anibal Khury, no final da Av. São Luís

Shangrilá – Av. Dep. Anibal Khury, no final da Av. Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Dep. Anibal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte