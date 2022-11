Os 5 melhores jogos de pôquer online fáceis de jogar para iniciantes

Existem muitos jogos de poker online diferentes disponíveis para as pessoas jogarem. Dependendo do que você está procurando, definitivamente há um jogo por aí que é perfeito para você. No entanto, se você é novo no mundo do poker online, o grande número de opções pode ser esmagador. Como saber qual jogo escolher?

Variantes pai de poker

Uma maneira de restringir suas escolhas é olhar para as variantes pai do pôquer. Estas são as versões mais populares e conhecidas do jogo e fornecem uma excelente base para aprender a jogar poker. Depois de dominar uma dessas variantes, você pode ramificar e experimentar alguns dos jogos mais obscuros.

Hold’em sem limite

No-Limit Hold’em é a variante mais popular do poker. É o jogo que normalmente é apresentado na TV e nos filmes. Nesta variante, cada jogador recebe duas cartas (conhecidas como cartas fechadas) e depois tenta fazer a melhor mão possível usando essas cartas e as cinco cartas comunitárias que são distribuídas viradas para cima no meio da mesa. Não há limite de quanto você pode apostar no No-Limit Hold’em, então é possível ganhar (ou perder) muito dinheiro em uma única mão. O objetivo do jogo é fazer a melhor mão possível usando qualquer combinação de suas duas cartas fechadas e as cinco cartas comunitárias.

Pôquer de três cartas

O pôquer de três cartas é um dos jogos de pôquer mais diretos e agradáveis que você pode jogar. O objetivo do jogo é fazer a melhor mão possível usando qualquer combinação de suas três cartas e as duas cartas comunitárias. O jogo é jogado com um baralho padrão de 52 cartas e pode ser apreciado com 2 a 10 jogadores. Uma das grandes coisas sobre o poker de três cartas é que é relativamente fácil de aprender. Conhecer as regras básicas do pôquer permitirá que você aprenda este jogo rapidamente. E, mesmo se você for um iniciante, você ainda pode se divertir muito jogando poker de três cartas. Então, se você está procurando um jogo de pôquer fácil de aprender e divertido de jogar, o pôquer de três cartas é perfeito.

Texas Hold’em

O Texas Hold’em é de longe a forma mais popular de poker. É fácil de aprender, rápido e emocionante. No Texas Hold’em, cada jogador recebe duas cartas viradas para baixo (cartas fechadas) e, em seguida, cinco cartas comunitárias são distribuídas viradas para cima em três etapas (flop, turn e river). As apostas ocorrem entre cada etapa. O jogo tem como objetivo fazer a melhor mão de poker de cinco cartas possível usando qualquer combinação de suas cartas de duas mãos e as cinco cartas comunitárias. Texas Hold’em é um ótimo lugar para começar se você é novo no poker. Não é muito difícil de aprender, mas também rápido e emocionante. No Texas Hold’em, cada jogador recebe duas cartas viradas para baixo (cartas fechadas), e então cinco cartas comunitárias são distribuídas viradas para cima em três estágios (flop, turn e river). As apostas ocorrem entre cada set. O jogo tem como objetivo fazer a melhor mão de poker de cinco cartas possível usando qualquer combinação de suas cartas de duas mãos e as cinco cartas comunitárias.

Omaha

Há uma variedade de jogos de pôquer online disponíveis no Betboo para jogadores, mas Omaha é um ótimo jogo para iniciantes. Aqui estão os 5 melhores jogos de pôquer online fáceis de jogar para iniciantes do Betboo:

Omaha High Low: Este jogo é semelhante ao Texas Hold’em, mas há cartas de quatro buracos em vez de duas. O pote é dividido entre as mãos mais altas e mais baixas.

Omaha Hi: Este é o jogo Omaha mais popular. Existem cartas de quatro buracos e o pote é ganho pela mão mais alta.

Omaha 8 or Better: Este jogo é semelhante ao Omaha Hi, mas o pote é dividido entre as mãos mais altas e mais baixas. A mão mais baixa deve ser um 8 ou melhor.

5 Card Omaha: Esta é uma variação do Omaha Hi. Há cinco cartas fechadas, e o pote é ganho pela mão mais alta.

6 Card Omaha: Esta é uma variação do Omaha Hi. Existem cartas de seis buracos e o pote é ganho pela mão mais alta.

7 pinos de cartão

7 Card Stud é um dos jogos de pôquer mais populares. É fácil de jogar e entender, tornando-o um excelente jogo para iniciantes. O objetivo do jogo é fazer a melhor mão de cinco cartas possível. Existem duas maneiras de ganhar no 7 Card Stud: tendo a melhor mão ou apostando e forçando todos os outros jogadores a desistir. O jogo é jogado com um baralho padrão de 52 cartas. O primeiro passo para jogar 7 Card Stud é escolher o dealer. O dealer pode ser determinado por qualquer meio, mas normalmente o jogador com a carta mais baixa é o dealer. Uma vez que o dealer tenha sido escolhido, o jogador à esquerda do dealer começa o jogo fazendo uma pequena aposta chamada “bring-in”. O bring-in é geralmente um terço ou metade da aposta mínima. O jogador à esquerda do bring-in tem então uma escolha: ele pode pagar o bring-in ou aumentar. Se ele escolher pagar, ele deve igualar o valor do bring-in. Se ele optar por aumentar, ele deve primeiro fazer uma aposta igual ao bring-in e, em seguida, pode aumentar a aposta de qualquer valor até a aposta máxima.

O jogador à esquerda do jogador que fez o bring-in tem então uma escolha: ele pode pagar a aposta ou aumentar. Esta aposta continua até que todos os jogadores tenham pago ou desistido. Uma vez que as apostas estejam completas, cada jogador que não desistiu recebe mais uma carta virada para baixo. Outra rodada de apostas garante as mesmas regras da primeira rodada. Este processo é repetido até que cada jogador tenha quatro cartas viradas para baixo e três cartas viradas para cima. Neste ponto, as apostas geralmente são limitadas, o que significa que a aposta máxima é determinada e nenhum jogador pode apostar mais do que esse valor. A carta final é distribuída virada para baixo e a última rodada de apostas segue. O jogador com a melhor mão ganha o pote.7 Card Stud é um ótimo jogo para iniciantes porque é fácil de aprender e jogar. Com um pouco de prática, você se tornará um profissional em pouco tempo!

Seguindo essas dicas, você estará no caminho certo para se tornar um jogador de poker online de sucesso

Dicas para jogadores iniciantes de poker online

Se você é novo no poker online, deve saber algumas coisas antes de mergulhar. Aqui estão algumas dicas para jogadores iniciantes de poker online:

Comece jogando com apostas mais baixas. Não há necessidade de jogar com apostas altas quando você está apenas começando. Você pode aumentar gradualmente as apostas à medida que obtém mais experiência. Seja paciente. Não fique frustrado se você perder algumas mãos no início. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Preste atenção aos outros jogadores. Observe seus padrões de apostas e tente descobrir suas estratégias. Mantenha sua estratégia simples no início. À medida que você ganha mais experiência, pode começar a complicar seu processo. Não tenha medo de pedir ajuda. Existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a melhorar seu jogo.

Resultado final

O pôquer é um ótimo jogo para iniciantes porque é fácil de aprender e jogar. Com um pouco de prática, você se tornará um profissional em pouco tempo! Existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a melhorar seu jogo. Então, o que você está esperando? Comece a jogar hoje!