Litoral tem previsão de chuvas e alagamentos até quarta-feira

Imagem do radar meteorológico

O domingo segue com previsão de chuvas “expressivas” entre a Região Metropolitana e o Litoral, depois do alerta divulgado nesta sexta-feira (26). Está prevista a ocorrência de grande acumulado de chuva no litoral até quarta-feira (30).

“As precipitações ocorrem a qualquer hora do dia, podendo ocasionar transtornos à população, principalmente entre a Serra do Mar e as praias”, informou o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

“Os municípios mais atingidos serão Antonina, Guaraqueçaba, Morretes, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná, com volumes previstos acima de 200mm neste período na região. Podem ocorrer alagamentos, inundações e enxurradas.”

Para esta segunda-feira (28), “a instabilidade atmosférica segue elevada no leste do Estado, onde são esperadas chuvas a qualquer hora do dia”, conforme a previsão dos meteorologistas. “Entre a Serra do Mar e as praias, são esperados acumulados significativos, com condições favoráveis para ocorrência de alagamentos”.