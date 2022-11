BR-376 tem deslizamento e já são duas mortes confirmadas. BR 277 também tem queda de barreira.

Foto: Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

Deslizamento de terra na noite desta segunda-feira (28) no km 669 da BR 376 arrastou veículos, que acabaram caindo no barranco. Duas mortes já foram confirmadas e os corpos removidos: uma vítima pela manhã e a outra no início desta tarde.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná e de Santa Catarina atuam na busca de vítimas. No total, 15 automóveis e 6 caminhões foram arrastados e muitos despencaram e foram soterrados.

Foram dois deslizamentos. No primeiro, ocorrido às 15h30, os funcionários da concessionária Arteris Litoral Sul trabalhavam para liberar a pista, quando aconteceu o segundo, por volta das 19h30, bem mais intenso. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, também foi envolvido no acidente, junto com o motorista Claudio Margarida, e gravou um vídeo para narrar o acontecido e dizer que estavam bem.

O bloqueio é total na rodovia. Além do local do acidente, dois bloqueios de segurança foram feitos: no sentido Santa Catarina, no pedágio do km 635, 1, em São José dos Pinhais e no sentido Curitiba, no pedágio do km 1,3, em Garuva (SC).

BR-277 Estrada da Graciosa

Na manhã desta terça-feira (29), também houve queda de barreira na BR-277. A rodovia está interditada no sentido Litoral no km 60 (antiga praça de pedágio da Ecovia), devido a queda de barreira no km 41. O fluxo sentido Curitiba ainda continua fluindo em uma faixa. A Estrada da Graciosa (PR-410) também foi interditada devido à queda de barreira na pista sentido Morretes.

A travessia da baía de Guaratuba pelo ferry boat está com imensas filas nesta terça-feira. Três embarcações estão em operação, mas apenas dois atracadouros funcionam, enquanto os outros dois passam por reformas.

A previsão do tempo do Simepar para a região Leste para esta terça é de chuvas fracas a moderadas, mas o risco de deslizamento e alagamentos na Serra do Mar e nas praias segue alto devido ao acúmulo de chuvas nos últimos dias.

Situação de emergência

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (29) o decreto ( 12.691/2022 ) que declara situação de emergência na região Leste do Paraná, que compreende municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. O decreto atende à recomendação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas que atingem a região desde o dia 25 de novembro.

A publicação do decreto foi anunciada pela manhã pelo governador Ratinho Junior, que também determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar as informações e o atendimento às vítimas do deslizamento de terra na BR-376. O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas.