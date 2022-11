Litoral terá ventos de 75 km/h até a noite de quinta-feira

A Marinha do Brasil informa que um sistema de baixa pressão poderá afetar a faixa litorânea de diversos estados a partir de amanhã, mantendo as condições que ocorrem desde a segunda-feira da semana passada, dia 21.

Ventos de até 75 km/h (40 nós) devem direção leste a nordeste devem atingir a região costeira dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre a manhã desta quarta-feira (30) e a noite de quinta-feira (1º de dezembro).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/.

Em relação ao tempo, a previsão do Simepar para a região Leste para esta terça-feira é de chuvas fracas a moderadas, mas o risco de deslizamento e alagamentos na Serra do Mar e nas praias segue alto devido ao acúmulo de chuvas nos últimos dias.

Para a quarta-feira, as condições entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral “seguem muito parecidas com a dos últimos dias, ou seja, chuvas contínuas ocorrem a qualquer hora do dia, podendo causar transtornos à população”.