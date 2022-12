Litoral tem novo aumento expressivo de casos de covid-19

As confirmações de covid-19 crescem cada vez mais no Litoral do Paraná. Foram 463 novos casos da doença na semana encerrada no sábado (26). É um aumento de 157% em comparação com o informe anterior.

A cidade que teve mais casos registrados foi mais uma vez Guaratuba, com 146 confirmações. Também se repetiu a ordem das demais em número de novos casos: Paranaguá (116), Matinhos (80), Pontal do Paraná (59), Antonina (36), Morretes (25) e Guaraqueçaba (1 novamente). Com exceção de Guaraqueçaba, todas tiveram mais casos que na semana anterior.

A situação ainda não é tão grave como no mês de janeiro, quando chegou a ocorrer quase 4.000 confirmações em 7 dias. Mas a aceleração nos números é preocupante. Em três semanas, passamos de 53 confirmações para 180, e agora para 463.

No Paraná, a Média Móvel de 7 dias, no dia 25, foi de 1.583 novos casos, um aumento de 487% em relação a 14 dias atrás.

Secretário de Guaratuba preocupado com baixa procura por vacinas

O secretário de Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, informa que foram realizados mais de 1.500 testes rápidos somente no mês de novembro, havendo nesse período – até domingo 27 – 229 casos confirmados no boletim da Sesa e ainda 35 turistas com teste positivo para covid, que não foram contabilizados no boletim da cidade.

“Estamos monitorando esses dados, hoje com uma média móvel de 36 casos, sem nenhum caso com agravamento ou necessidade de internamento até agora”, afirmou Gabriel Modesto.

“O que nos preocupa no momento é a baixa procura da população pelas doses de reforço da vacina contra a covid, estando liberado a 4ª dose em todas as UBS, sendo um momento ideal para que todos coloquem seu esquema vacinal em dia”, completa.