Pontal do Paraná faz mutirões para parcelamento de dívidas

A Prefeitura de Pontal do Paraná está realizando o Mutirão Dívida Zero, que vai até o dia 15/12/2022, onde os contribuintes poderão parcelar suas dívidas.

Além de estar disponível na sede da prefeitura o Mutirão também será itinerante, veja os locais e datas onde eles acontecem:

– 30/11/22 – Balneário Shangri-lá – Anexo ao AME – Rua Corais, 1287.

– 01/12/22 – Balneário Ipanema – Defensoria Pública – Rua Dona Alba de Souza e Silva, 1359 (em frente ao Fórum).

É possível parcelar débitos de alvará e IPTU por exemplo, ou qualquer outra dívida que exista com a prefeitura, os descontos são variáveis de acordo com as parcelas.

Em relação ao IPTU, quem estiver com o ano de 2022 em atraso, poderá pagar apenas à vista. Já os outros anos (de 2021 para trás) poderão ser parcelados.

Além dos mutirões itinerantes, é possível fazer a regularização diretamente na Prefeitura, na rodovia PR-407, Km 19, 215 – Balneário Praia de Leste.

Mais informações poderão ser obtidas através do Whatsapp: (41) 93500 79 80.