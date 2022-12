Retomada do turismo dá o tom na abertura do 17º Festival das Cataratas

Retomada do turismo dá o tom na abertura do 17º Festival das Cataratas

Paulo Angeli anuncia nova data do evento em 2023 (Foto: Jean Pavão/Festival das Cataratas)

Centenas de profissionais do turismo acompanharam na noite desta quarta-feira (30), no Grand Carimã Resort, em Foz do Iguaçu, a solenidade de abertura do 17º Festival das Cataratas, um dos maiores eventos do turismo nacional.

O otimismo deu o tom dos discursos das autoridades, que reforçaram o momento de plena retomada vivenciado pelo setor, que segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) se encaminha para fechar o ano de 2022 com 65% dos ganhos do período pré-pandemia.

Na realidade local, os números também são animadores. Ainda em outubro, as Cataratas do Iguaçu já haviam recebido mais de um milhão de visitantes, atingindo quase o mesmo nível de 2019, ano em que houve recorde visitação. Já o Complexo Turístico Itaipu está prestes a alcançar 25 milhões de visitantes em sua história, conforme anunciou o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Anatalício Risden Júnior. “A retomada tem demonstrado que é possível ultrapassar aos patamares anteriores aos da pandemia”, acrescentou, ressaltando que a contribuição para o desenvolvimento do turismo é uma das prioridades da instituição.

O anfitrião da noite, o idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, citou o alto volume de inscrições desta edição do evento, o que também demonstra um aquecimento do setor. “Isso não podia ser diferente pelo apoio de todos e pela cidade de Foz do Iguaçu, com todas as suas maravilhas que chamam a atenção”.

Já o diretor superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, classificou o Festival das Cataratas como “referência para o trade turístico nacional e internacional”, reforçando o papel do Sebrae nas áreas de capacitação, network e fomento aos pequenos negócios do turismo paranaense”.

Darci Piana, vice-governador do Paraná, destacou as diversas ações desenvolvidas pelo Estado no desenvolvimento do turismo, exemplificando o trabalho de formação realizado pelo Senacc, as divulgações da TV Paraná Turismo e os atrativos religiosos ofertados pelos municípios paranaenses. Fabio Pinheiro, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, pontuou o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Turismo ao longo dos últimos anos e a criação de quatro mil serviços digitais que trouxeram facilidades para o cidadão.

Também participaram da mesa de honra o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio; o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Lourenço Kuerten; o presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes Santos; e o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez. Representantes de diversos desinos turístico estiveram presentes, inclusive dos municípios do litoral paranaense.

Anúncio da nova data

Paulo Angeli aproveitou a solenidade de abertura para confirmar a próxima edição do Festival das Cataratas para os dias 31 de maio e 1º e 2 de junho de 2023. Anteriormente, a organização do evento chegou a anunciar outra data, porém a decisão foi revista em virtude do feriado de Corpus Christi.

Angeli explicou que o Festival, quando foi criado, acontecia no mês de junho por ser um período de baixa temporada. “Tínhamos mais facilidade para acomodar os participantes na hotelaria e pela conectividade aérea. Nos últimos três anos, com o advento da pandemia levamos o evento para dezembro, mas informo que voltamos à data original a partir do ano que vem em decisão tomada pela Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu”, informou.

Troféu Amigo do Festival

Como já é tradição, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor, a organização do Festival das Cataratas entregou o Troféu Amigo do Festival a cinco personalidades durante a abertura do evento. Foram homenageados Fabio Pinheiro, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo; Vitor Roberto Tioqueta, superintendente do Sebrae Paraná; Anatalício Risden Júnior, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional; Darci Piana, vice-governador do Paraná; e Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

Programação

Nesta quinta-feira (1º), as atividades do Festival das Cataratas ocorrem no Rafain Palace Hotel & Convention, com a abertura da tradicional Feira de Turismo e Negócios às 14h. Um pouco antes, às 10h30, ocorre uma entrevista coletiva para a imprensa com a presença de Paulo Angeli, Irapuan Cortes Santos e Felipe Gonzalez.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Fundo Iguaçu, Fecomércio PR, Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Sebrae, com parceria estratégica da ABEOC, Braztoa, Visit Iguassu, COMTUR e Ministério do Turismo.