Mais de 4.000 pessoas foram atingidas por chuvas no Litoral e RMC

Em Morretes, 424 pessoas foram afetadas. (Foto: Sesp)

A Defesa Civil divulgou um novo boletim nesta quarta-feira (30) com o número atualizado de ocorrências por conta das chuvas intensas que causaram inundações, enxurradas e alagamentos em municípios do Litoral e da Região Metropolitana. Até o fim desta tarde, o número de pessoas atingidas havia para 4.210. Destas, 1.105 foram desalojadas e 47 foram desabrigadas. 629 casas foram danificadas. Não há registros de óbitos, feridos ou desaparecidos.

No total, nove municípios foram impactados pelo alto volume de chuvas. Quatro Barras teve registro de inundações. Alagamentos foram identificados em Campina Grande do Sul, Curitiba, Guaraqueçaba, Guaratuba, Piraquara, São José dos Pinhais e Morretes, que teve número significativo de ocorrências. Apenas em Morretes, 424 pessoas foram afetadas. Antonina e Campo Largo tiveram deslizamentos.

As equipes do Estado estão atendendo os municípios atingidos. As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e da RMC. O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD) continua acompanhando a situação meteorológica do Estado para apoiar os municípios e enviar alertas para a população.

Em Campina Grande do Sul, equipes da Copel, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estiveram na região do reservatório do Capivari para orientar a população ribeirinha a respeito da elevação do nível do rio abaixo da barragem da Usina Governador Parigot de Souza. Há previsão de aumento da vazão hoje e nos próximos dias, o que exige atenção por parte dos moradores da região.

ABASTECIMENTO – A Ceasa Paraná enviou pela manhã para 600 famílias carentes de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a pedido da própria prefeitura, 1.000 kg de produtos congelados, e duas cargas com 20 caixas de alface e 20 caixas de manga para evitar desabastecimento no local. Também foram feitas doações para famílias da Caximba, em Curitiba, próximo ao Ceasa. Novas doações devem ser realizadas nos próximos dias.

GUARATUBA – Levantamento realizado na área rural de Guaratuba indica que os alagamentos atingiram 500 casas. Cerca de 1.000 moradores do Cubatão e arredores foram afetados. Não há registros de desabrigados pela enchente dos rios, as águas começaram a baixar na tarde de terça-feira (29).

A Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social do município está recebendo doações na Av. 29 Abril, 802, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Doações mais urgentes são de alimentos não perecíveis, material de limpeza, fralda infantil e água potável. Também são necessárias doações de roupas, colchões e travesseiros. Entrega até sexta-feira (2).

OUTROS ATENDIMENTOS – Diversas equipes do Estado também estão na BR-376, na Serra do Mar. Até o momento ainda não há exatidão na quantidade de veículos que estão soterrados, bem como não há confirmação oficial do total de vítimas no local. As informações preliminares foram repassadas em coletiva de imprensa nesta manhã. Seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito.

São 54 bombeiros militares trabalhando. Hoje já foi possível realizar a interligação das duas frentes de trabalho, unificando as operações de socorro, limpeza e busca de vítimas. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego.

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço funciona 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone da Centro de Operações Cidade da Polícia – 0800-282-8082.