Pontal do Paraná realiza novo mutirão de castração de cães e gatos

Nos próximos dias 6, 7 e 8, a Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná realizará a castração de cães e gatos. Será no balneário Primavera, na avenida Tom Jobim, esquina com rua Renato Russo.

De acordo com a prefeitura, por conta do grande número de pedidos, muitos que solicitarem ainda não serão atendidos neste mutirão. “Porém, serão realizados mais mutirões, sendo assim, caso você não seja chamado no momento seu processo entrará na fila para castrações futuras”, informa.

O contato é feito via telefone, e muitas pessoas deixam de atender, e na terceira tentativa de contato o processo é arquivado, então atenção quem fez o cadastro, as ligações continuam para confirmação.

As ações de castração são direcionadas prioritariamente a pessoas em situação de fragilidade social e animais resgatados da rua. Ao realizar a inscrição para castração é necessário anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e fotos do animal.

As solicitações devem ser feitas via protocolo, de forma presencial na sede da prefeitura em Praia de Leste ou pelo site, para isso basta entrar no link abaixo. É necessário preencher o protocolo nos campos requisitados e anexar os documentos solicitados. Ressaltamos a importância de se colocar meios de contato (preferencialmente telefone), a espécie, sexo e idade do animal.

Link para o protocolo:

https://pontaldoparana.1doc.com.br/b

Mais informações: (41) 3455-9643

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

Somente tutores residentes no município de Pontal do Paraná e para animais acima de 6 meses e máximo de 8 anos.

As liberações são realizadas não somente dos mais antigos para os mais novos, mas também prioritariamente:

Com comprovante de cadastro único (CadÚnico).

Protetores cadastrados.

Animais resgatados da rua.

Os demais.

Quem possui protocolo antigo em aberto e tem CadÚnico, pode ir até a prefeitura durante essa semana para agilizar seu atendimento.