Casal de Joinville é preso em Guaratuba com 21 kg de pasta de cocaína

A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (30), em Guaratuba, um casal de moradores de Joinville (SC) acusado de tráfico de drogas. De acordo com a PM, eles transportavam 21 quilos de cocaína.

De acordo com o relato do Boletim de Ocorrência, às 14h50, policiais militares da 3ª Companhia (Guaratuba) receberam informações, da Agência Local de Inteligência de que um automóvel Hyundai HB20, de cor prata, ocupado por um casal, havia entrado na cidade carregado com grande quantidade de entorpecentes.

A equipe policial seguiu em patrulhamento pela região, até localizar o veículo transitando pela avenida Antônio dos Santos Miranda, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, no acesso ao porto de embarque do ferry boat. Um rapaz de 23 anos, que conduzia o automóvel, e uma moça de 26 anos, que estava no banco do passageiro, foram abordados e submetidos à averiguação.

Durante a revista do carro, em uma bolsa cor-de-rosa que estava escondida, os policiais militares encontraram 20 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 21 quilos do entorpecente. Segundo a PM, há suspeitas de que a droga seria distribuída no Litoral.

Claudio Bonomini Junior, de 23 anos, e Gabriela Schadeck, de 26, foram presos em flagrante e encaminhados, junto com o entorpecente, para a Delegacia da Polícia Civil.